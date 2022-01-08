Элиста, , 10:10 — REGNUM В Калмыкии 8 января существенных осадков не ожидается. Это следует из оперативного прогноза погоды, опубликованного на сайте республиканского управления МЧС России.

У природы нет плохой погоды Цитата из х/ф «Служебный роман». Реж. Эльдар Рязанов. 1977. СССР

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис в Новый год — трансляция о природных бедствиях»

В течение дня в степной республике ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Скорость ветра будет достигать 7−12 метров в секунду.

В дневные часы столбики уличных термометров поднимутся до −2…+3 градусов, в Элисте — до 0…-2 градусов.