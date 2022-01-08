Омск, 8 января, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Омске возбуждено уголовное дело по факту смерти 36-летней женщины, скончавшейся 7 января в больнице. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Омской области.

PublicDomainPictures Кулак

По данным ведомства, потерпевшая с мужем несколько дней распивали спиртное. Утром 6 января мужчина избил супругу, по его словам, из-за того, что та легла спать, не накормив трёхлетнего ребёнка. Избиение продолжилось вечером, из-за чего соседи вызвали полицию.

«В результате противоправных действий подозреваемого потерпевшей были причинены травма головы и переломы ребер, скорой помощью она была доставлена в больницу, где скончалась. Подозреваемый задержан», — отметили в управлении.

Следователи обратились в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу. В рамках расследования следователи также намерены дать оценку действиям правоохранительных и контролирующих органов.