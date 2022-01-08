Минск, 8 января, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В центре столицы Белоруссии произошло обрушение пешеходной части моста. Об этом 8 января сообщает пресс-служба белорусского МЧС.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

«Подразделения МЧС работают на месте обрушения пешеходной части моста через улицу Немига в Минске. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время ведется установление причины и обстоятельств произошедшего.

При этом в минской мэрии уточнили, что на данный момент идет демонтаж обрушившейся конструкции и указали, что предварительной причиной обрушения является усталость конструкций в связи с работой метро и повышенной нагрузкой из-за скачков температур.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что часть рампового моста в городе Эчжоу провинции Хубэй в центральном Китае обрушилась 18 декабря, в результате чего погибли три человека и еще четверо получили ранения.