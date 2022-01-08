Зима, Иркутская область, 8 января, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Следком Иркутской области известил о начале доследственной проверки по факту гибели на охоте 62-летнего мужчины. Местные СМИ сообщили, что погибший — экс-глава Байкальского банка Сбербанка Владимир Салмин.

Vadim86 Охота с МР-155

По данным следствия, трагедия произошла вечером, 5 января, в 100 км. от г. Зимы: мужчина забрался на оборудованную на дереве площадку и сорвался, зацепившись ружьем, ремень которого сдавил ему шею. Мужчина скончался от удушья.

Последние годы Владимир Салмин жил в Воронеже, где до 2020 года возглавлял Центрально-Черноземный банк (ЦЧБ) Сбербанка России. России.

Как сообщало ИА REGNUM в соседнем — Забайкальском крае — 24 апреля 2021 года было ознаменовано трагедией: начальник УФСИН России по Забайкальскому краю Евгений Шихов получил смертельное ранение на охоте в Карымском районе.

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