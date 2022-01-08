Тункинский район, Бурятия, 8 января, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Бурятии следователи организовали проверку по факту гибели 58-летнего альпиниста из Иркутской области под снежной лавиной. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, инцидент произошёл 6 января в Тункинском районе.

Henk Monster Лавина

По данным следствия, трое спортсменов запланировали восхождение на пики Дружбы и Броненосец, для чего 5 января прибыли в посёлок Аршан. На следующее утро они решили поднять на одноимённый пик для подготовки и акклиматизации. При спуске с горы их накрыло лавиной.

«Снежные массы вместе со скальными породами и обломками деревьев увлекли людей вниз. Их напарник, находившийся выше и оставшийся на склоне, поспешил следом. В ущелье он обнаружил тело одного из членов группы, получившего смертельные повреждения головы, а затем рядом — еще одного травмированного товарища», — отметили в управлении.

Мужчина связался со спасателями по телефону и сообщил им координаты. В ночь на 7 января на место добрались сотрудники местного поисково-спасательного отряда, которые оказали помощь. На следующее утро вертолётом Ми-8 МЧС пострадавший, а также тело погибшего были эвакуированы в Иркутск.