Сент-Луис, США, , 09:45 — REGNUM Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» нанес поражение с разгромным счетом команду «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 8 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Игра проходила на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась победой хозяев со счетом 5:1.

В составе победителей шайбы забросили Тори Крюг (13-я минута), оформивший в матче дубль и также записавший в свой актив голевой пас российский нападающий Павел Бучневич (30-я и 57-я, в пустые ворота), шведский форврад Оскар Сундквист (38-я) и еще один российский нападающий Иван Барбашёв (40-я).

Автором единственной забитой шайбы «Вашингтона» стал Даниэль Спронг (3-я).

Российский голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов смог отразить 12 из 16 шайб по своим воротам и был заменен на 40-й минуте. Его коллеги по клубу — российские форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также российский защитник Дмитрий Орлов, как и российский форвард «блюзменов» Клим Костин, не отметились во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Сент-Луис» 9 января на домашнем льду сыграет с клубом «Даллас Старз», а «Вашингтон» в этот же день на выезде встретится с командой «Миннесота Уайлд».