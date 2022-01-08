Москва, 8 января, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Цены на автомобили ряда иностранных и отечественных марок выросли за первую неделю 2022 года. Об этом сообщает Autonews.

Lada Granta

Стоимость седана Lada Granta в базовой комплектации выросла на 1,87%, достигнув 598,9 тыс. рублей. Таким образом, стоимость самой доступной модели Lada вплотную приблизилась к отметке в 600 тысяч. Стоимость этой модели в максимальной комплектации после коррекции цен составила 855,8 тыс. рублей.

Также изменились цены на другие модели Lada: Granta седан, Largus FL универсал, Niva Travel, Vesta SW Cross, Xray и седан Vesta подорожали от 1,87% до 3,23%. Стоимость трёхдверной Lada 4×4 выросла сразу на 5,62%.

Другая популярная на российском рынке модель — южнокорейский седан Kio Rio — подорожала на 3,05%. Стоимость авто в базовой комплектации достигла 984,9 тыс. рублей, в максимальной — 1,01 млн рублей. Модель KIA K5 подорожала на 3,71%. Модели Rav4 и Camry японского автопроизводителя Toyota подорожали чуть больше чем на 2%.

Лидером по росту цен стал Renault Duster, подорожавший в базовой комплектации на 10%. Это объясняется исключением из линейки самой дешёвой комплектации Access. Теперь самой доступной комплектацией стала версия Life, отличающаяся наличием кондиционера.