* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:39 — REGNUM Несколько женщин в провинции Каписа выступили с протестом против введения ограничений талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявив, что для женщин должны быть обеспечены права человека.

Протест против жестких мер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и лишения женщин права на работу и образование прошел в пятницу, 7 января, в закрытом помещении.

Они держали плакаты с лозунгами на английском языке: «пища», «работа», «свобода» и «справедливость», заявив, что будут бороться за справедливость и равенство.

Взяв под свой контроль Афганистан, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрыли двери учебных заведений для девочек и женщин и запретили им работать в государственных учреждениях.

Ранее в Кабуле и других городах женщины протестовали против ограничений и требовали восстановления их прав.

Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор не отреагировали на массовые протесты женщин, заявив, что относятся к женщинам в соответствии с законами шариата.

Между тем, на прошлой неделе было выпущено видео, на котором члены «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обезглавливают женские манекены.

В этой связи активисты за права женщин заявили, что этот шаг отражает убеждения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о роли женщин в обществе.