Лондон, , 09:36 — REGNUM Тони Радакин — начальник штаба обороны Великобритании — разработал план военных действий на случай «вторжения» РФ на Украину и представил его правительству. Об этом пишет The Times.

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Радакин заявил, что дал министрам «военный выбор» в ответ на возможное «вторжение» России, не уточнив при этом подробности плана.

Кроме того, он рассказал, что Великобритания намерена начать разработку гиперзвукового оружия из-за наличия данного вида вооружений у РФ.

Подобные планы он объяснил «растущей военной мощью» РФ.