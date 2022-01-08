Чемальский район, Алтай, , 09:35 — REGNUM В Республике Алтай поисковая группа нашла пропавших ранее мужчину с двумя детьми живыми. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, они не вернулись после поездки на Каракольские озёра на снегоходе 7 января.

Снегоход (сс) TREKANDCO

Близкие обратились к спасателям, после чего уже вечером того же дня была организована поисковая операция. В ней приняли участи десяти человек, в том числе местные жители и добровольцы.

Ночью в 3:25 пропавших нашли в районе урочища Кылай двое волонтёров. Как выяснилось, в районе озера Вероника у мужчины с детьми сломался снегоход, после чего они решили возвращаться пешком. При себе у них были тёплые вещи. К утру их доставили в село Урлу-Аспак.

«Стоит отметить, что в короткие сроки была организована беспрецедентная по масштабам поисковая операция из по-настоящему неравнодушных людей и профессионалов. Всего в поисках принимали участи 47 человек 30 единиц техники, в том числе 20 снегоходов», — добавили в управлении.

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