Иркутск, , 09:34 — REGNUM В Иркутской области организована доследственная проверка по факту схода 15 вагонов грузового поезда. Как сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ, инцидент произошёл 7 января 2022 года на станции Нижнеудинск. Пострадавших нет. Поврежден габарит соседнего пути.

«Следственными органами проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. В ходе доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям локомотивной бригады поезда, должностным лицам, ответственным за обеспечение безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры», — сказано в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курганской области железнодорожный вагон сошёл с рельсов в декабре 2021 года.

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