* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:33 — REGNUM Специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) опубликовал доклад, адресованный Конгрессу США, Государственному департаменту, Министерству обороны и американскому народу по ряду важных вопросов и событий в Афганистане.

В квартальном отчете за период с 1 июля по 30 сентября 2021 года SIGAR сообщила, что недавно провела обзор и оценку деятельности США в создании афганских сил безопасности, совершенствовании управления, содействии экономическому и социальному развитию, а также в борьбе с культивированием и незаконным оборотом наркотиков.

Один из выводов доклада указывает на то, что не было разработано никакой конкретной стратегии или плана восстановления Афганистана после проведения мирных переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

SIGAR сообщает, что американские проекты восстановления в Афганистане застопорились после вывода американских войск из Афганистана в августе, но оказание гуманитарной помощи продолжается.

Специальный генеральный инспектор Джон Сопко заявил, что с момента вывода американских войск из Афганистана в августе афганские силы безопасности и обороны в кратчайшие сроки прекратили свое существование, и крупные проекты восстановления, верховенства закона, прав женщин и девочек, и другие находятся под прямой угрозой со стороны режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Он также сказал, что новые правила талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), согласно которым женщины не могут выходить из дома без сопровождения родственников-мужчин, еще больше ограничивают доступ женщин к медицинскому обслуживанию.

По оценкам ООН, 51 тысяча матерей в Афганистане может умереть в результате неоказания неотложной медицинской помощи во время родов.

Причины краха предыдущего афганского правительства

В отчете говорится, что ни одно из действий или указаний администрации США не привело к краху правительства в Афганистане, но, ряд неверных решений, принятых за последние два десятилетия, стал причиной нынешней ситуации в Афганистане.

SIGAR утверждает, что падение Афганистана было запланировано еще «до того, как Ашраф Гани бежал и до того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кабул».

Ряд бывших афганских правительственных чиновников говорят, что после достижения соглашения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США позиции Республики Афганистан сильно пошатнулись, и афганским силам пришлось сражатьсяв одиночку.

Несколько дней назад Хамидулла Мухиб, бывший советник по национальной безопасности президента Афганистана, также заявил, что они предполагали, что уход США из Афганистана будет осуществлен подобным образом.

Мухиб сказал, что решение Гани покинуть Кабул было результатом событий последних трех лет, а не только нескольких дней или последнего периода. Он сказал, что решение Гани покинуть страну было «на 100 процентов» в пользу Афганистана.

Ранее Залмай Халилзад, бывший спецпосланник США в Афганистане, заявил, что соглашение в Дохе проложило путь к межафганским переговорам, но в его провале следует винить и Республику Афганистан, и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Халилзад сказал, что разногласия между сторонами привели к провалу межафганских переговоров.

Он защищает соглашение в Дохе, подписанное между США и талибами 29 февраля 2020 года, говоря, что еще одна причина, по которой Соединенные Штаты приняли это решение, заключалась в том, чтобы установить новые приоритеты; так как из-за изменения баланса сил в Азии и ситуации в Афганистане, эта страна перестала быть центром глобального терроризма.

Халилзад добавил, что если бы президент Гани остался в Афганистане, шансов на достижение соглашения было бы больше. Он добавил, что Гани неправильно оценил последствия вывода войск США и способности афганских сил к сопротивлению.

Расходы США в Афганистане

По данным SIGAR, за последние два десятилетия Соединенные Штаты потратили 146 миллиардов долларов на восстановление Афганистана и 89 миллиардов долларов на создание, обучение и оснащение афганских сил обороны и безопасности.

В отчете SIGAR говорится, что за два десятилетия войны в Афганистане погибло около 2400 военнослужащих США и 1233 (из них45 американцев) сотрудника ЧВК, а 21 000 военнослужащих США и 1427 сотрудников ЧВК получили ранения.

По словам афганских официальных лиц, по меньшей мере 70 000 военнослужащих афганских сил безопасности и обороны и десятки тысяч мирных жителей были убиты и ранены в ходе афганской войны.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кабул 15 августа, но пока ни одна страна не признала их власть.