Сямынь, Китай, 8 января, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Производитель безалкогольных напитков Swire Coca-Cola в городе Сямыни в провинции Фуцзянь на востоке Китая открыл новую производственную линию и расширил свой склад, говорится в сообщении компании, передает 6 января агентство Синьхуа.

Энди Уорхол. Зелёные бутылки кока-колы. 1964

В компании Swire Coca-Cola Beverages Xiamen Ltd. 4 января состоялась церемония завершения строительства новой производственной линии и расширения склада. По данным компании, производительность новой производственной линии может достигать 54 000 бутылок в час, что на 3000 бутылок больше, чем у нынешних производственных линий. Он способен производить максимум 1,3 млн бутылок в день.

В 2021 году компания Swire Coca-Cola добилась увеличения объема производства на 5%. Как выручка от продаж, так и прибыль после уплаты налогов показали двузначный рост в прошлом году. Основанная в 1996 году, компания Swire Coca-Cola имеет общий объем первоначальных инвестиций в размере почти $52,7 млн. В компании работает более 2000 сотрудников.