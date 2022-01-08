Роли, США, 8 января, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» уверенно обыграл команду «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 8 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

nhl.com Андрей Свечников

Игра проходила на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась победой хозяев со счетом 6:3.

В составе победителей шайбами отличились шведский форвард Йеспер Фаст (18-я минута), Дерек Степан (28-я), оформивший в матче дубль российский нападающий Андрей Свечников (30-я и 60-я, в большинстве), Тони Деанджело (33-я) и Бреди Шэй (59-я).

У «Калгари» голы забили Блейк Коулман (6-я), Мэттью Ткачук (34-я) и Джонни Годро (49-я).

Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Каролина» 9 января на домашнем льду сыграет с клубом «Флорида Пантерз», а «Калгари» 14 января также дома встретится с командой «Оттава Сенаторз».