Москва, , 09:28 — REGNUM Мария Захарова — официальный представитель МИД РФ — назвала хамским заявление госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу событий в Казахстане.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Госсекретарь США Энтони Блинкен в типичной для себя хамской манере пошутил по поводу трагических событий в Казахстане», — написала она в Telegram-канале, отметив, что ответ миротворцев ОДКБ на призыв руководства Казахстана является абсолютно легитимным.

Ранее Блинкен прокомментировал решение властей Казахстана обратиться за помощью к миротворческим силам ОДКБ для подавления беспорядков в республике.

«…Один из уроков, преподнесенных нам новейшей историей, заключается в том, что когда к вам домой приходит Россия, … порой бывает сложно добиться ее ухода», — отметил Блинкен.