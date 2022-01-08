Шэньчжэнь, Китай, 8 января, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Пассажиропоток аэропорта Шэньчжэня, мегаполиса на юге Китая, в 2021 году достиг 36,4 млн человек, сообщило местное транспортное бюро, передает агентство Синьхуа.

Hawyih Шэньчжэнь

Объем обработки грузов в аэропорту в 2021 году впервые превысил 1,5 млн тонн, увеличившись на 12% в годовом исчислении. По данным бюро, в прошлом году аэропорт обслужил около 318 000 рейсов, что на 85,9% больше, чем в 2019 году.

Шэньчжэнь увеличил частоту 11 международных грузовых авиамаршрутов в 2021 году. Число направлений авиаперевозок достигло 51, что является рекордным показателем.