Иерусалим, , 09:22 — REGNUM Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начинает работу над созданием кодекса поведения для солдат и офицеров в соцсетях, передает KAN News.

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Рабочая группа по разработке документа сформирована по запросу армейского управления кадрами с целью создания четких правил поведения в соцсетях для служащих ЦАХАЛ, пишет ИА Красная Весна.

Цель создания кодекса состоит в том, чтобы установить четкие рамки относительно того, что разрешено и что запрещено делать военнослужащим на популярных интернет-платформах (Instagram, TikTok, Twitter).

На сегодняшний день существуют правила поведения в соцсетях для военных, но они по большей части не соблюдаются.