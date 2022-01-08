Новая Ляля, Свердловская область, , 09:21 — REGNUM Житель Новой Ляли Свердловской области погиб под колёсами поезда. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Поезд

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Трагедия произошла 7 января. Грузовой состав наехал на мужчину на перегоне между станциями Богословская и Ляля.

как сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, погибший был 1979 года рождения. Машинист применил экстренное торможение и подавал громкий сигнал, но травмирование предотвратить не удалось.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Также туда выехал Серовский транспортный прокурор. Выясняются обстоятельства произошедшего.