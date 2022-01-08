Чемальский район, Алтай, 8 января, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Республике Алтай спасатели организовали поиски мужчины с двумя детьми восьми и девяти лет, которые поехали 7 января на Каракольские озёра на снегоходе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горный Алтай

Пропавшие выехали из села Урлу-Аспак в 10 часов по местному времени. По плану через семь часов они должны были вернуться, однако до сих пор не вышли на связь.

В поисках участвуют спасатели, местные жители и добровольцы — всего 32 человека, 19 единиц техники. Температура воздуха в районе поисков опускается до 10 градусов мороза, ветер до 1−3 метров в секунду.