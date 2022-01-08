Хайкоу, Китай, 8 января, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Оффшорные беспошлинные продажи в островной провинции Хайнань на юге Китая достигли 60,2 млрд юаней (около $9,4 млрд) в 2021 году, увеличившись на 84% в годовом исчислении, сообщило министерство коммерции провинции, передает агентство Синьхуа.

Alex Kwok Хайнань

По данным департамента, в 2021 году число покупателей составило почти 9,7 млн человек, при этом ими было приобретено около 53,5 млн товаров, что на 73% и 71% больше, чем в прошлом году за тот же период, соответственно.

В прошлом году на Хайнане открылись еще три магазина беспошлинной торговли, общее число которых возросло до десяти. В магазинах беспошлинной торговли представлено более 720 брендов, а их общая торговая площадь составляет 220 000 квадратных метров.

С 1 июля 2020 года Хайнань увеличил ежегодную квоту на безналоговые покупки с 30 000 юаней до 100 000 юаней на человека. Лимит беспошлинной покупки косметики был увеличен с 12 наименований до 30. Провинция также внедрила ряд мер, включая политику гибких услуг по подбору персонала, чтобы обеспечить лучший сервис для клиентов.

В июне 2020 года Китай опубликовал генеральный план по превращению островной провинции в порт свободной торговли высокого уровня и всемирной значимости к середине века. В условиях пандемии COVID-19 Хайнань превратился в привлекательное место для покупок среди китайских потребителей.