Москва, 8 января, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Самые высокие сборы в российских кинотеатрах по итогам 2021 года оказались у кинокомикса «Веном-2». Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «Бюллетеня кинопрокатчика».

Kenneth Lu В кинотеатре

В прошедшем году кинопрокат начал восстанавливаться после 2020 года, ставшего для отрасли худшим за многие годы из-за начала пандемии новой коронавирусной инфекции. Интерес зрителей подстегнул выход ряда крупнобюджетных картин, премьеры которых планировались на 2020 год, но были задержаны из-за проблем с производством и закрытием кинотеатров.

Одной из картин, перенесённых с 2020 на 2021 год, стала новая часть «бондианы» «Не время умирать». Российская премьера картины состоялась 7 октября, фильм хорошо выступил в мировом прокате. В отечественных кинотеатрах 25-й фильм про Джеймса Бонда приняли хуже — картина с общими сборами 913 млн рублей заняла 11 место по итогам года.

Лидером проката стал кинокомикс «Веном-2», собравший более 2,3 млрд рублей. Второе место досталось вышедшей в начале года отечественной картине «Последний богатырь: корень зла», взявшей более 2,1 млрд рублей.

В пятёрку самых кассовых фильмов российского проката по итогам года также вошли кинокомикс «Человек-паук: нет пути домой» (2,09 млрд рублей), фантастический фильм «Дюна» (1,5 млрд рублей) и мультфильм «Душа» (1,4 млрд рублей).

Замкнули первую десятку самых кассовых проектов «Форсаж-9» (1,3 млрд рублей), «Конёк-горбунок» (1,2 млрд рублей), «Босс-молокосос-2» (1 млрд рублей), «Гнев человеческий» (969 млн рублей) и «Райя и последний дракон (949 млн рублей).