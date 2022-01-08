Ашхабад, , 09:16 — REGNUM Гурбангулы Бердымухамедов — президент Туркмении — распорядился потушить горящий газовый кратер Дарваза, называемый в народе «Врата ада», расположенный в Дашогузской области. Он дал 7 января во время заседания правительства, сообщает Turkmenportal.

Бердымухамедов отметил, что расходуется природный газ, который можно было экспортировать, и поручил вице-премьеру Шахыму Абдрахманову найти способ потушить кратер.

Кратер Дарваза появился в 1971 г. на месте скопления подземного газа. До этого там находилась буровая вышка, но она провалилась в подземную пустоту. Чтобы выходящие газы не отравляли людей, власти решили поджечь кратер.