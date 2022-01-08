Пекин, , 09:15 — REGNUM Управление образования Китая подчеркнуло важность запрета на нерегулярные внешкольные занятия по учебным предметам и предостерегло от чрезмерной домашней работы для детей в период предстоящих зимних каникул, сообщает 7 января агентство Синьхуа.

Дети на китайской фабрике Shengshiwuyue.blog.sohu.com

В заявлении, опубликованном Министерство образования КНР распорядилось принять строгие меры по предотвращению предоставления услуг по обучению предметам вне классов для учащихся на этапе обязательного образования и дошкольников. Местные власти должны пресечь преподавание предметов учебной программы под видом курсов репетиторства, бытовых услуг или зимних лагерей, говорится в сообщении министерства.

По мнению министерства, следует создать черный список учебных заведений, нарушающих соответствующие нормативные акты, а нарушители должны быть представлены общественности. Каналы для получения информации от местных законодателей и политических советников, средств массовой информации и общественности должны быть открыты.

В июле 2021 года Китай ввел ряд правил «двойного сокращения», чтобы облегчить бремя чрезмерной домашней работы и внеклассных занятий для юных школьников.