Пекин, , 09:14 — REGNUM Воду в образце лунного грунта, который был в 2020 году доставлен на Землю автоматической межпланетной станцией «Чанъэ-5», нашли ученые из Китая. Это следует из материалов статьи, обнародованной 8 января в научном журнале Science Advances.

Луна

«Мы публикуем анализ результатов, основанных на данных в спектрах отражения от 0.48 до 3.2 микрометров, полученных спускаемым аппаратом зонда «Чанъэ-5» (…) По нашим подсчетам, в образце лунного грунта содержится 120 миллионных долей воды», — говорится в материале.

Также отмечается, что вода в образце грунта естественного спутника Земли, по данным китайских ученых, по большей части появилась в нем из-за солнечного ветра. При этом уточняется, что образцы этого лунного грунта были взяты в северной части области «Океан Бурь».

Отметим, станция «Чанъэ-5» доставила на Землю образца лунного грунта впервые с 1976 года, когда такие же образцы доставила на нашу планету советская автоматическая межпланетная станция «Луна-24».