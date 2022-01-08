Пекин, 8 января, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Интернет-сектор экономики Китая продемонстрировал устойчивый рост доходов и прибыли от бизнеса за первые 11 месяцев 2021 года, что стало ключевым фактором укрепления экономического роста страны, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), выручка крупных интернет-компаний и связанных с ними сервисных компаний в стране за этот период составила около 1,42 трлн юаней (около $222,7 млрд), что на 22,3% больше в годовом исчислении.

В частности, доходы от информационных услуг продолжали быстро расти благодаря высокой производительности поставщиков аудио‑ и видеосервисов, компаний, занимающихся онлайн-играми, и новостных платформ. С января по ноябрь крупные интернет-компании и связанные с ними сервисные компании получили в общей сложности прибыль в размере 128 млрд юаней, что на 14,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, показали данные MIIT.

Расходы на исследования и разработки в крупных интернет-компаниях и связанных с ними сервисных компаниях выросли на 5,6% в годовом исчислении до 67,01 млрд юаней за первые 11 месяцев. Темпы роста выросли на 3 процентных пункта по сравнению с показателями за первые 10 месяцев. Статистика MIIT охватывает предприятия с годовым доходом от интернет-услуг более 5 млн юаней в предыдущем году.