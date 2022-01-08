Тункинский район, Бурятия, , 09:10 — REGNUM В Тункинском районе Бурятии завершена спасательная операцию по поиску пострадавших при сходе снежной лавины. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Лавина Scientif38

Лавина сошла днём 6 января на незарегистрированную группу из троих человек. В результате один человек погиб, ещё один получил травмы. Спасатели добрались к ним поздней ночью и оказали помощь.

«Эвакуировать мужчину в пешем порядке из труднодоступной скалистой местности не представлялось возможным, в связи с чем было принято решение о привлечении авиации», — отметили в ведомстве.

Утром следующего дня на место происшествия прибыл вертолёт Ми-8 МЧС России, который доставил пострадавшего, а также тело погибшего в Иркутск. Третий участник группы возвращается со спасателями в пешем порядке.