Пекин, , 09:08 — REGNUM Валовый внутренний продукт Тибетского автономного района на юго-западе Китая вырос примерно на 7% в 2021 году, сообщил исполняющий обязанности председателя регионального правительства Янь Цзиньхай, передает агентство Синьхуа.

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ВВП Тибета превысил 200 млрд юаней (около $31,4 млрд) в прошлом году, сказал Ян в своем отчете о работе правительства, представленном 2 января в рамках пятой сессии Собрания народных представителей Тибетского автономного района 11-го созыва.

Располагаемый доход на душу населения для сельских жителей региона вырос на 14%, в то время как для городских жителей вырос на 13%.