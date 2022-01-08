Гуйян, Китай, , 09:06 — REGNUM Товарооборот между провинцией Гуйчжоу на юго-западе Китая и странами-членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP) за первые 11 месяцев этого года составил 16,14 млрд юаней (около $2,5 млрд), что на 22,7% больше в годовом исчислении, по данным местных таможенных органов, передает агентство Синьхуа.

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Основной экспорт включал удобрения и шины, а основным импортом были металлическая руда и резина, сообщили в таможне столицы провинции города Гуйяна, отметив, что торговля Гуйчжоу со странами-членами RCEP составляла примерно 30% от общего объема внешней торговли.

Соглашение RCEP, вступившее в силу с 1 января, является крупнейшим в мире соглашением о свободной торговле. Он был подписан 15 ноября 2020 года 15 странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая 10 членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китаем, Японией — Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией — после восьми лет переговоров, которые начались в 2012 году.