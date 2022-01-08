Братск, Иркутская область, , 09:05 — REGNUM В Иркутской области широкий общественный резонанс получила история с гибелью 14 летней школьницы от инсульта. Как сообщает участница группы «Народные Новости Братска» («Вконтакте»), жительница Братска — мать девочки — несколько раз пыталась вызвать скорую помощь, но получала отказ. Перечисленные ею симптомы (головная боль, судороги, рвота, потеря сознания) диспетчер не сочла тревожными, заявив, мол, ребенок возможно, находится под наркотическими веществами, или же это беременность. В итоге карета скорой помощи прибыла спустя 48 минут, а фельдшеров даже не предупредили, что требоваласьэкстренная помощь.

В больнице U.S. Air Force

Ребенка в итоге доставили в больницу в коме первой степени. Потом была кома третей степени. Две недели пациентка не приходила в сознание, а потом у неё остановилось сердце. Минздрав Приангарья уже проводит служебную проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года в Сибири скончался годовалый ребёнок, которому сельские медики поставили наркоз через подключичный катетер.

Трагедия произошла 11 января 2020 года в селе Советское Алтайского края, после того, как ребенок пролил на себя полстакана горячей воды. В больнице, куда родители привезли постаревшую, сказали, что ничего серьезного нет. Это было заметно и по самочувствию самой маленькой пациентки — она ходила.

Проблемы начались примерно через час-полтора после того, как медсестра поставила катетер для капельницы в подключичную вену, чтобы ввести ребенку легкий наркоз.

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