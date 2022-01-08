Москва, , 09:03 — REGNUM Алексей Пушков — член Совета Федерации — уличил госсекретаря США Энтони Блинкена в незнании истории. Он прокомментировал слова Блинкена о том, что НАТО якобы никогда не обещала РФ не расширяться на Восток.

«Блинкен плохо знает историю. Перед объединением Германии … госсекретарь США Джеймс Бейкер говорил Горбачеву и Шеварднадзе, что в случае воссоединения Германии США были готовы дать обязательство, что Североатлантический альянс «ни на дюйм не продвинется на восток», — написал Пушков в Telegram-канале.

Политик считает, что Горбачев сделал стратегический просчет, не обязав СШВ и экс-канцлера Германии Гельмута Коля зафиксировать это на бумаге.

В настоящее время российская сторона требует «юридически зафиксированных гарантий», т.к. слова прежних западных лидеров «мало чего стоят».

По итогам видеоконференции глав МИД стран НАТО Блинкен заявил, что некоторые требования Москвы к Вашингтону по вопросам безопасности являются «абсолютно невыполнимыми». Он полагает, что стратегия РФ при этом заключается в том, чтобы после их выдвижения «заявить, что другая сторона не хочет работать совместно, и использовать это как своего рода оправдания агрессивных действий».

Блинкен также подчеркнул, что НАТО никогда не давала обещаний РФ о нерасширении на восток.