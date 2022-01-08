Пхеньян, , 09:02 — REGNUM В субботу, 8 января, генеральному секретарю Трудовой партии Кореи (ТПК), председателю государственных дел Корейской Народно-Демократической республики, верховному главнокомандующему Корейской народной армии Ким Чен Ыну исполняется 40 лет.

Ким Чен Ын

Нынешний северокорейский лидер сменил на посту верховного руководителя КНДР своего отца Ким Чен Ира 17 декабря 2011 года и находится на нем уже более десяти лет.

Также в период с 2012 по 2016 год занимал пост первого секретаря ТПК, а с 2016 года — стал генсеком ТПК, с декабря 2011 года является верховным главнокомандующим армии КНДР и с 11 января прошлого года — генсеком ЦК ТПК.

При этом во время правления Ким Чен Ына Северная Корея продолжила разработки собственного ракетного и ядерного оружия, запустила свои космические спутники, провела экономические реформы, развила свои дружеские отношения с Китаем и несколько раз меняла свои отношения с Южной Кореей и странами Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января стало известно, что из-за ситуации с пандемией коронавируса Северная Корея не сможет участвовать в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине.