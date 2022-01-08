Наньнин, Китай, 8 января, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Новый грузовой поезд отправился из Гуанси-Чжуанского автономного района на юго-западе Китая в ночь на 1 января во Вьетнам, страну-участницу соглашения о региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве (RCEP) после того, как соглашение вступило в силу в тот же день, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Поезд X9101, груженый 800 тонн товаров, покинул международный железнодорожный порт Наньнин в столице региона городе Наньнине 0:05 по местному времени 1 января Нового года и прибыл в Ханой через 28 часов. Груз включал электронику, предметы первой необходимости и химические продукты.

Вступление в силу соглашения RCEP в значительной степени снизит таможенные пошлины, сказал генеральный менеджер местного поставщика услуг цепочки поставок Ма Цзыцян, которому принадлежит доставленный груз.

В RCEP входят 10 членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также Китай, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Общая численность населения, валовой внутренний продукт и торговля 15 государств составляют около 30% от общемирового объема. Согласно соглашению RCEP, более 90% торговли товарами между участниками, которые одобрили соглашение, в конечном итоге будут облагаться нулевыми тарифами.