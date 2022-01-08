Пекин, , 08:57 — REGNUM По данным Китайской фьючерсной ассоциации, в 2021 году на фьючерсном рынке Китая наблюдался значительный рост как объема торгов, так и оборота, сообщает агентство Синьхуа.

Фондовые рынки Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным 2 января данным, общий оборот фьючерсного рынка Китая вырос на 32,84% в годовом исчислении до 581,2 трлн юаней (около $91,24 трлн) в 2021 году. Объем торговли фьючерсами также продемонстрировал двузначный рост за этот период, увеличившись на 22,13% в годовом исчислении до более чем 7,5 млрд лотов.

Только в декабре 2021 года торговый оборот составил около 44,74 трлн юаней, что на 18,76% меньше в годовом исчислении. В месячном исчислении этот показатель снизился на 11,91%, сообщили в ассоциации.