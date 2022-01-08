Нур-Султан, , 08:47 — REGNUM Экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов задержан по подозрению в госизмене. Об этом 8 января передает пресс-служба ведомства.

Карим Масимов Usa.gov

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Комитет начал досудебное расследование по факту госизмены 6 января. В этот же день по подозрению в совершении преступления задержаны и водворены в СИЗО экс-председатель КНБ Масимов К. К. и др. лица, отмечается в сообщении.

В Казахстане продолжаются протесты, которые начались 2 января из-за повышения цены за 1 литр сжиженного газа.

Ранее экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что попытку госпереворота и мятежа «невозможно было осуществить без предателей в высших эшелонах власти».