Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 8 января 2022, 08:47 — REGNUM Аэропорт Ноябрьска в Ямало-Ненецком АО временно закрыт из-за снегопадов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
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Ограничение на работу введено с 8:00 до 11:00 по местному времени. Оно вызвано необходимостью. расчистки аэродрома.
В Сургут на запасной аэродром отправили самолёт авиакомпании «Сибирь» из Новосибирска. А на вылет задержан рейс в Новосибирск.