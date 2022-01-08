Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 08:47 — REGNUM Аэропорт Ноябрьска в Ямало-Ненецком АО временно закрыт из-за снегопадов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Снегопад

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Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис в Новый год — трансляция о природных бедствиях»

Ограничение на работу введено с 8:00 до 11:00 по местному времени. Оно вызвано необходимостью. расчистки аэродрома.

В Сургут на запасной аэродром отправили самолёт авиакомпании «Сибирь» из Новосибирска. А на вылет задержан рейс в Новосибирск.