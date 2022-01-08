Нью-Дели, 8 января, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Со вторника, 11 января, все приезжающие на территорию Индии путешественники будут проходить обязательный домашний карантин в течение семи дней. Об этом 7 января сообщило индийское министерство здравоохранения и семейного благополучия.

Russian.news.cn Тестирование на наличие коронавируса. Индия

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Уточняется, что имеются ввиду все прибывающие в Индию и в том числе 2% пассажиров, которых отбирают по прибытии для случайного тестирования на коронавирус, несмотря на отрицательный результат их ПЦР-тестов.

При этом по окончании карантина путешественники обязаны будут сдать еще один тест на SARS-CoV-2. Также до того момента, когда туристы поднимутся на борт самолета, они обязаны будут заполнить онлайн-анкету и указать в ней все посещенные ими за две последние недели страны.

Отметим, за последние 24 часа в Индии было выявлено 141 986 новых носителей коронавируса, в результате чего их общее число выросло до 35 368 372.