Вашингтон, , 08:44 — REGNUM Американский актёр Эндрю Гарфилд заявил, что готов вновь примерить костюм Человека-паука, если получит подходящее предложение. Об этом актёр рассказал в интервью журналу Variety.

Человек-паук Cristian Bortes

Графилд исполнил роль Человека-паука в двух фильмах режиссёра Марка Уэбба, вышедших в 2012 и 2014 годах. В 2021 году актёр появился в фильме «Человек-паук: Нет пути домой», где главную роль играет Том Холланд.

Актёр рассказал, что ему сразу понравилось предложение об участии в этом проекте. Он добавил, что провёл всего две недели на съёмках нового «Человека-паука» вместе с Тоби Магуайром — актёром, который прежде также играл роль этого супергероя. При этом им удалось выполнить хорошую работу.

В ходе интервью Гарфилду задали вопрос о готовности возвращения к этой роли.

«Да, я определённо открыт для чего-то, что покажется мне подходящим», — ответил актёр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кинокомикс «Человек-паук: Нет пути домой» вышел в мировой прокат 15 сентября. Лента собрала более $1,3 млрд.

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