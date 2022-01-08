Нур-Султан, , 08:41 — REGNUM Аэропорт Нур-Султана (Казахстан) планирует на 8 января выполнить шесть международных рейсов. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики.

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Отмечается, что 8 января из/в город Нур-Султан иностранными авиакомпаниями планируется выполнение 6 международных рейсов в/из городов Минск, Дубай, Калининград, при этом отменено выполнение 4 рейсов в/из городов Франкфурт, Москва.

Из аэропортов в других городах 8 января отменен 21 международный рейс.

В Казахстане продолжаются протесты, которые начались 2 января из-за повышения цены за литр сжиженного газа.