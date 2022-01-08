Екатеринбург, , 08:40 — REGNUM В Свердловской области сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в котором один человек погиб и ещё один получил травмы. Оно произошло вечером 7 января, сообщает областное Управление ГИБДД,

ДТП

Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, на дороге Екатеринбург — Тюмень 36-летний водитель «Мицубиси-Лансер» ехал со стороны Екатеринбурга в направлении Тюмени, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем «Мерседес Бенц». Пассажирка «Мицубиси» погибла, а водителя госпитализировали с тяжёлыми травмами.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что находившиеся в «Мицубиси» ехали в Тюмень к родственникам. Стаж его вождения составляет 16 лет. А к административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался 24 раза, при этом десять штрафов не оплачены. Водитель грузового автомобиля привлекался к ответственности четыре раза. Оба водителя были трезвыми.

Также известно, что дорожные условия в момент аварии были удовлетворительными. Инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия. Госавтоинспекция призывает водителей быть на дорогах крайне внимательными, двигаться с пониженной скоростью, а также избегать опасных манёвров, особенно связанных с выездом на встречную полосу.