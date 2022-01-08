Нур-Султан, , 08:37 — REGNUM В комендатуре Алма-Аты (Казахстан) опровергли сообщения о том, что вода в системе водоснабжения города отравлена. Об этом 8 января передает Sputnik Казахстан.

Водопровод

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Отмечается, что появившаяся в СМИ информация не соответствуют действительности — «система водоснабжения — под лабораторным контролем».

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. В республике введен красный уровень террористической опасности.

Власти на фоне распространения различного рода слухов просят население доверять только официальной информации.