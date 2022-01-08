Нур-Султан, , 08:31 — REGNUM В ходе протестов в Казахстане в органы полиции доставили более 4,2 тыс. человек. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе МВД страны. Среди задержанных есть иностранцы.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

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Отмечается, что в органы полиции доставлены 4 тыс. 266 человек. Среди задержанных — иностранные граждане. По предварительным данным, задержаны граждане соседнего государства.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ. 4 января митинги переросли в массовые беспорядки. В республике введен красный уровень террористической опасности.

Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что в произошло по меньшей мере 6 волн нападений террористов. Задержанных привлекут к «строжайшей уголовной ответственности».

Токаев также отметил, что террористические банды прошли подготовку за рубежом.