Бордо, Франция, 8 января, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Марсель» переиграл с минимальным счетом команду «Бордо» в матче 20-го тура чемпионата Франции. Об этом 8 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на поле стадиона «Матмут-Атлантик» в Бордо и закончилась победой гостей со счетом 0:1.

Автором единственного забитого во встрече мяча стал турецкий полузащитник «Марселя» Дженгиз Ундер, отличившийся на 37-й минуте.

Отметим, по итогам матча в активе «Марселя» стало 36 очков, команда находится на втором месте турнирной таблицы французской Лиги 1. У «Бордо» 17 очков и семнадцатая строчка.