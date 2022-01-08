Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Суд США по международной торговле запретил американской компании Google импортировать продукцию, нарушающую патенты производителя умных колонок и акустических систем Sonos. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Новое постановление подтвердило более раннее решение о запрете импорта ряда аудиопродуктов Google. В нём признавалось, что решения Google нарушают пять патентов американской компании Sonos.

Речь идёт о динамиках и устройствах, в которых они могут использоваться, включая смартфоны и ноутбуки. В постановлении отмечается, что Google сможет импортировать устройства, которые будут изменены так, чтобы не нарушать патенты Sonos.

«Мы будем добиваться дальнейшего рассмотрения, продолжая защищаться от необоснованных заявлений Sonos», — прокомментировал в Google.

Патентное разбирательство Sonos и Google длится с 2020 года. Первоначально в Sonos заявляли, что колонки Google Home, смартфоны, планшеты и ноутбуки Google нарушают 12 патентов компании.