Нур-Султан, , 08:09 — REGNUM Более 4,2 тыс. человек были задержаны после массовых беспорядков в Казахстане, включая граждан одного из соседних государств. Об этом 8 января сообщила пресс-служба МВД республики в своём телеграм-канале.

Задержание Victor

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Всего в отделения полиции были доставлены 4266 человек, предположительно, причастных к массовым беспорядкам в стране. В одном из населённых пунктов недалеко от Алма-Аты было задержано более ста человек. По предварительной информации, среди задержанных есть иностранные граждане, прибывшие из соседнего государства.

Кроме того, силовиками в одном из населённых пунктов Жамбылской области был обнаружен оружейный схрон, а в Алма-Ате на одной из станций техобслуживания были найдены и изъяты боеприпасы, оружие и похищенное имущество.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что волонтёры в Казахстане выразили готовность оказать помощь властям в ликвидации последствий массовых беспорядков.

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