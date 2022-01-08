Сантьяго, 8 января 2022, 07:52 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксировали сейсмологи на территории Чили. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение
Землетрясение
Zeml.info

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался по координатам 26,7015 градуса южной широты и 71,214 градуса западной долготы. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 11,64 километра. По предварительным данным, пострадавших не было. Сведений о разрушениях также не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января землетрясение магнитудой 5,1 произошло на территории Перу. Его очаг находился в 40 километрах от города Лима на глубине 10 километров. Жители региона ощутили подземные толчки, однако сведений о пострадавших не поступало.