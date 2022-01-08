Сантьяго, , 07:52 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксировали сейсмологи на территории Чили. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение Zeml.info

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался по координатам 26,7015 градуса южной широты и 71,214 градуса западной долготы. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 11,64 километра. По предварительным данным, пострадавших не было. Сведений о разрушениях также не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января землетрясение магнитудой 5,1 произошло на территории Перу. Его очаг находился в 40 километрах от города Лима на глубине 10 километров. Жители региона ощутили подземные толчки, однако сведений о пострадавших не поступало.