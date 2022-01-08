Кемерово, 8 января, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в пансионате в Кемеровской области возбудило областное управление Следственного комитета России, сообщает пресс-служба ведомства.

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Сообщается, что возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Следователи предполагают, что возгорание произошло в хозяйственно-бытовом помещении. По предварительной версии, пожар мог начаться из-за неисправностей электропроводки в здании.

В настоящее время следователи выясняют причины возгорания, а также причины смерти погибших. Уже сотрудники СКР изъяли документацию, которая может представлять интерес для уголовного дела. На месте происшествия ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 января в пансионате для пожилых людей «Золотой век» в Кузбассе произошел пожар. В результате возгорания погибли четыре человека, более сорока удалось эвакуировать из здания. По сообщениям СМИ, директор учреждения ранее привлекалась к выплате штрафа за нарушения противопожарных требований.