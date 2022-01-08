Москва, , 07:46 — REGNUM Вздутие батареи или сильный нагрев гаджета могут быть признаками скорого выхода устройства из строя. Об этом рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин агентству «Прайм».

Ремонт смартфона

Главным тревожным признаком Кашкин назвал вздутие аккумулятор устройства. В этом случае может даже приподняться задняя крышка аппарата.

«Пользоваться таким телефоном нельзя: он может загореться», — подчеркнул специалист, посоветовав обратиться в сервис.

Также о некорректной работе гаджета может свидетельствовать сильный нагрев устройства. Если смартфон стал греться даже в состоянии покоя, то это может говорить о перегрузке процессора или неисправности аккумулятора.

Среди других неблагоприятных признаков Кашкин выделил потерю сенсорной чувствительности экрана смартфона. В этом случае рекомендуется проверить настройки, если они установлены правильно, то в работе устройства возникла большая проблема.

Для продления службы срока смартфона эксперт порекомендовал удалять лишние приложения, очищать память устройства и регулярно перезагружать гаджет. Заряжать смартфон рекомендуется при уровне зарядки батареи около 20%.