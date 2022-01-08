Астана, 8 января, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Расследование в отношении 180 предпринимателей, специализирующихся на реализации сжиженного газа в розницу, начало агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана. Об этом 8 января сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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В частности, расследования начались в отношении 85 предпринимателей в Мангистауской области, 14 бизнесменов из Карагандинской, 22 реализаторов топлива из Атырауской и 22 предпринимателей из Акмолинской областей Казахстана. Антимонопольные расследования были начаты в связи с признаками сговора с целью установления и поддержания цен на сжиженный нефтяной газ.

Предварительные итоги расследования, в соответствии с поручением главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева, будут завершены в течение 20 дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению экс-советника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Ермухамета Ертысбаева, попытку госпереворота и мятежа в Казахстане невозможно было бы осуществить без предателей в высших эшелонах власти.