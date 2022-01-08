Москва, 8 января, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Фильмы российских режиссёров Марии Игнатенко и Тамары Дондурей вошли в программу 51-го Международного кинофестиваля в Роттердаме. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

(сс) geralt Кинофестиваль

Оба кинопроекта созданы при поддержке Минкультуры. Фильм Игнатенко «Призрачно-белый» будет показан в рамках основной программы фестиваля Tiger Competition. Работа Дондурей «Рядом» прошла отбор в программу дебютных фильмов Bright Future.

«В Роттердаме жюри увидит традиционно глубокие отечественные работы о прошлом и настоящем, сложные темы в которых раскрываются совершенно изящным художественным языком», — отметила министр культуры России Ольга Любимова.

Международный Роттердамский кинофестиваль проводится в Нидерландах с 1972 года. Площадка ориентируется на некоммерческое и альтернативное кино.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что в 2021 году работы отечественных режиссёров получили 28 номинаций на международных кинофестивалях.