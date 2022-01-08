Мехико, , 07:10 — REGNUM Предложение рассмотреть возможность создания аналога Евросоюза в Западном полушарии предложили власти Мексики США. Об этом 8 января сообщил глава МИД Мексики Марсело Эбрард в ходе своего визита в Аргентину, где состоялась встреча глав МИД государств, входящих в Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК).

США и Мексика Цуканов М.В

«Мексика предложила США двигаться к созданию объединения, которое будет скорее похоже на ЕС. Организация американских государств (ОАГ) уже очень устарела», — пояснил Эбрард.

По мнению главы МИД Мексики, если страны Латинской Америки и Карибского бассейна будут едины в своём стремлении создать аналог ЕС, то такую возможность будет вполне реально осуществить.

Стоит отметить, что такой предложение поступает от властей Мексики не впервые. Так, на саммите глав МИД СЕЛАК в Мехико, который состоялся в июле прошлого года, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал страны СЕЛАК работать над интеграцией внутри региона и рассмотреть возможность создания аналога Евросоюза взамен ОАГ, которую часто обвиняют в чрезмерной политизированности.

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